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ФАН-ТВ

Шойгу открыл оперативно-мобилизационный сбор руководства ВС РФ. ФАН-ТВ

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В Москве под руководством министра обороны России Сергея Шойгу стартовал ежегодный трехдневный оперативно-мобилизационный сбор с руководящим составом Вооруженных Сил РФ. По традиции, оперативно-мобилизационный сбор начался в стенах Военной академии Генштаба. Сверить часы собралось высшее руководство Вооруженных Сил страны. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что в России идет масштабная программа перевооружения армии и флота.

«Ускоренными темпами ведется оснащение высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования. Количество его носителей с 2012 года увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет — в 30 раз. Время подготовки полетных заданий сокращено с полутора месяцев до трех часов», — заявил министр обороны РФ.

Шойгу открыл оперативно-мобилизационный сбор руководства ВС РФ. ФАН-ТВ

По словам Шойгу, сегодня российские военные активно осваивают роботизированные комплексы и беспилотные летательные аппараты, совершенствуют системы управления и связи, разведки и радиоэлектронной борьбы.

«Сегодня, практически каждое соединение и воинская часть, все военные учебные заведения располагают новым цифровым телекоммуникационным оборудованием. Всего им оснащено свыше 1200 объектов Министерства обороны»,отмечает Шойгу.

Шойгу открыл оперативно-мобилизационный сбор руководства ВС РФ. ФАН-ТВ

Развитие военной науки влияет на формы применения войск. Участникам сбора предстоит проанализировать весь передовой боевой опыт и сформировать единое понимание.

Также министр обороны ознакомился с выставкой «История России в орденах, медалях и знаках». В академии Генштаба редкие экспонаты представлены впервые. Экспозиция составлена из наград, учрежденных за более чем 300 лет истории Отечества, от Петра Первого до наших дней.

Шойгу открыл оперативно-мобилизационный сбор руководства ВС РФ. ФАН-ТВ

«Здесь даже есть награды временного правительства, которое было в 1917 году. Далее, после Великой Октябрьской революции, здесь представлены награды Белой армии, награды Красной армии, награды, которые были учреждены в тридцатые годы прошлого века», — рассказывает научный сотрудник Института военной истории ВАГШ ВС РФ Анатолий Борисенко.

Следующие два дня сборов руководящий состав Вооруженных Сил проведет в Южном военном округе. Там полным ходом идет подготовка к стратегическим командно-штабным учениям «Кавказ-2020», запланированным на сентябрь.

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