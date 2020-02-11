Шойгу открыл оперативно-мобилизационный сбор руководства ВС РФ. ФАН-ТВ

В Москве под руководством министра обороны России Сергея Шойгу стартовал ежегодный трехдневный оперативно-мобилизационный сбор с руководящим составом Вооруженных Сил РФ. По традиции, оперативно-мобилизационный сбор начался в стенах Военной академии Генштаба. Сверить часы собралось высшее руководство Вооруженных Сил страны. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что в России идет масштабная программа перевооружения армии и флота.

«Ускоренными темпами ведется оснащение высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования. Количество его носителей с 2012 года увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет — в 30 раз. Время подготовки полетных заданий сокращено с полутора месяцев до трех часов», — заявил министр обороны РФ.

По словам Шойгу, сегодня российские военные активно осваивают роботизированные комплексы и беспилотные летательные аппараты, совершенствуют системы управления и связи, разведки и радиоэлектронной борьбы.

«Сегодня, практически каждое соединение и воинская часть, все военные учебные заведения располагают новым цифровым телекоммуникационным оборудованием. Всего им оснащено свыше 1200 объектов Министерства обороны», — отмечает Шойгу.

Развитие военной науки влияет на формы применения войск. Участникам сбора предстоит проанализировать весь передовой боевой опыт и сформировать единое понимание.

Также министр обороны ознакомился с выставкой «История России в орденах, медалях и знаках». В академии Генштаба редкие экспонаты представлены впервые. Экспозиция составлена из наград, учрежденных за более чем 300 лет истории Отечества, от Петра Первого до наших дней.

«Здесь даже есть награды временного правительства, которое было в 1917 году. Далее, после Великой Октябрьской революции, здесь представлены награды Белой армии, награды Красной армии, награды, которые были учреждены в тридцатые годы прошлого века», — рассказывает научный сотрудник Института военной истории ВАГШ ВС РФ Анатолий Борисенко.

Следующие два дня сборов руководящий состав Вооруженных Сил проведет в Южном военном округе. Там полным ходом идет подготовка к стратегическим командно-штабным учениям «Кавказ-2020», запланированным на сентябрь.