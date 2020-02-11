Чемпиона СССР по футболу Рейнгольда госпитализировали с подозрением на инфаркт

Москва, 11 февраля. Чемпиона Советского Союза по футболу в составе московского «Спартака» Валерия Рейнгольда доставили в больницу с подозрением на инфаркт, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в медицинских кругах.

Ветеран «Спартака» во вторник принимал участие в турнире, посвященном 110-й годовщине со дня рождения Владимира Степанова. В манеже 77-летнему чемпиону СССР стало плохо, его увезли на скорой помощи.

Источник ФАН подтвердил, что такой вызов действительно зарегистрирован. Рейнгольда доставили в больницу с подозрением на инфаркт.

Валерий Рейнгольд выступал за «Спартак» с 1960 по 1967 годы на позициях крайнего нападающего или полузащитника. В 1962 году стал чемпионом Советского Союза в составе «красно-белых».