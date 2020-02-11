Донбасс сегодня: украинские военные подорвались в ЛНР, офицер ВСУ искалечил подчиненных

Донбасс, 11 февраля. ДНР под минометными обстрелами сил ООС. Офицеры и рядовые украинской армии массово занимаются кражами и продажей топлива. Командир взвода одной из частей ВСУ нанес подчиненным тяжелые увечья. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Киевские силовики восемь раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки. На горловском, донецком и мариупольском направлениях гремели 82-мм минометы, гранатометы, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, стрелковое оружие. Режим прекращения огня нарушался при стрельбе по Донецку, Горловке, Саханке и другим населенным пунктам.

Военнослужащие ВСУ торгуют краденным топливом

Военная полиция Украины задержала при попытке продать 600 литров дизтоплива двух военнослужащих из 59-й бригады ВСУ, дислоцирующейся вблизи поселка Мироновский Луганской области. Об этом рассказала пресс-служба оборонного ведомства Луганской Народной Республики.

Один из задержанных является офицером ВСУ. Как пояснили правонарушители, они решили продать излишки топлива, так как вышестоящее руководство требует от них отремонтировать за свой счет семь поломанных автомобилей.

Офицер ВСУ избил своих подчиненных

В одном из подразделений 93-й бригады Вооруженных сил Украины командир взвода избил своих подчиненных, потому что они угрожали сообщить командованию бригады о его участии в кражах топлива. Об этом рассказала пресс-служба управления Народной милиции ЛНР. В бригаду прибыли заместитель командующего Операцией объединенных сил и следователи военной полиции. Во время предварительного следствия было установлено, что избитые бойцы получили свои травмы в ходе неуставных взаимоотношений во взводе.

Рукоприкладством занялся выпивший командир взвода младший лейтенант Закутько. Перед избиением рядовые солдаты сообщили ему, что намерены поделиться с руководством бригады подробностями фактов хищений и продажи горюче-смазочных материалов, к которым непосредственно прикладывал свою руку сам офицер. Потерпевшие после драки были доставлены в больницу с серьезными диагнозами, у одного из них разрыв селезенки.

На минах погибли солдаты ВСУ

Группа военнослужащих из 93-й бригады ВСУ нарушила технику безопасности при установке минных заграждений и подорвались на собственных боеприпасах. Взрыв произошел в районе села Орехово Луганской области, сообщил спикер Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. По данным собственного источника в штабе ОТГ «Север», ранения от взрыва получили трое солдат. Небоевые потери традиционно представлены боевыми.