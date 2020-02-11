Поклонская призвала украинских правоохранителей вспомнить кровавые приказы Парубия

Москва, 11 февраля. Депутат Госдумы Наталья Поклонская напомнила, что экс-спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий несет ответственность за гибель людей на Майдане.

Ранее в американских СМИ появилось интервью с грузинскими снайперами, которые принимали участие в стрельбе на Майдане в феврале 2014 года. По словам снайперов, расстрелом правоохранителей и протестующих руководили экс-спикер Рады Андрей Парубий, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и экс-депутат Сергей Пашинский.

Поклонская отметила, что данная информация известна украинским правоохранителям, однако они продолжают игнорировать эти факты.

«Днем и ночью звучал из динамиков картавый голос Парубия. Весь Киев слышал, как он отдавал кровавые приказы своим «сотням» — стрелять в сотрудников «Беркута». У вас что, амнезия?» — написала она в своем Telegram-канале.

Кроме того, Поклонская готова дать показания правоохранительным органам Украины по делу о событиях на Майдане. Она выразила уверенность, что ей удастся вывести на чистую воду организаторов и исполнителей данного преступления.

«И самое главное — руки прочь от нашего «Беркута»! А то ваш генпрокурор выглядит дурно», — добавила Поклонская.

Ранее украинские СМИ опубликовали полный список сотрудников правоохранительных органов, которые получили травмы и ранения в ходе протестов на Майдане в 2013–2014 годы. В документе указаны фамилии около тысячи человек.