Сирия, 11 февраля. Полевой командир «Исламского государства»1 арестован в Мосуле. В Идлибе боевики захватили танк сирийской армии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: взяли под свой контроль поселок на юге Идлиба, обменялись ударами с боевиками.

Армия Турции и союзные силы: не приехали для начала совместного патрулирования с конвоем военной полиции ВС РФ на севере Хасаки.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): лишилось полевого командира, которого задержали в районе Мосула иракские сотрудники сил внутренней безопасности.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: по неподтвержденным данным, захватила танк сирийской армии в Идлибе под Найрабом.

Провинция Алеппо

Отмечаются боестолкновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции и джихадистов из состава альянса «Хайят Тахрир аш-Шам». Как передает портал Step News, стороны обменялись ударами в районе поселка Хан-аль-Асаль, после того, как силы правительственной армии отбили у радикалов микрорайон Рашидин-4 в окрестностях города Алеппо.

Провинция Идлиб

Поступает новая информация о сбитом в районе Найраба вертолете Сирийской армии. Как сообщает новостное агентство Reuters, в вертолете находилось трое военнослужащих ВВС Сирии. Бригадный генерал Шараф Исса Исса-ад-Дин, пилот и второй пилоты Шараф Али Халлак и Башар Махмуд Самра. Все трое скончались. Обломки вертолета упали в районе холма Тель-Дамес. Различные медиаресурсы, подконтрольные джихадистам распространяют видеозаписи, сделанные с различных точек наблюдения, на которых снято падение горящего вертолета.

По данным агентства Baladi News, боевикам оппозиции из состава «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» удалось в ходе контратаки под Найрабом захватить один танк сирийских военнослужащих и подорвать пикап с установленным на нем пулеметом. Позже источник в сети Twitter (@ynms79797979) передал, что армия отразила нападение боевиков. В ходе боев были нейтрализованы сорок человек, кроме того отряда САА удалось освободить от джихадистов поселок Шейх-Дамис.

Провинция Хасака

Как сообщает агентство Alk Habour, российский патруль военной полиции снова в гордом одиночестве провел патрулирование на северо-востоке Сирии. Как передают источники, патруль прошел по маршруту, который взял начало в районе поселка Ширк.

Напомним, что это уже не первый раз, когда российская сторона проводит патрулирование без турецких коллег. Однако 7 февраля источник ВС Турции заявил, что военные приостановили патрулирование с РФ из-за неблагоприятных погодных условий, а не из-за обстрела в Идлибе. Ранее турецкие солдаты попали под обстрел на юге Идлиба. Четверо турецких военных погибли, девять были ранены. Российская сторона заявила, что армия Турции не предупредила о своих перемещениях в идлибской зоне деэскалации.

Ирак

Как сообщает агентство Baghdad Post, иракские спецслужбы и силы безопасности захватили одного из полевых командиров «Исламского государства» (ИГИЛ) на севере страны, недалеко от города Мосул в провинции Ниневия. Департамент военной разведки Ирака опубликовал заявление с общими деталями операции. Ранее, захваченный террорист служил командиром подразделения противовоздушной обороны «Исламского государства». Его удалось арестовать на КПП у Мосула после нескольких дней наблюдения за его передвижениями. Теперь неназванный командир будет дождаться суда в тюрьме в Багдаде.

1 Организация запрещена на территории РФ.