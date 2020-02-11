ВОЗ придумала название для китайского коронавируса

Женева, 11 февраля. Всемирная организация здравоохранения определилась с официальным названием для китайского коронавируса 2019nCoV, который вызывает пневмонию. Теперь он будет называться COVID-19. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ВОЗ со ссылкой на главу организации — доктора Тедроса Адхана Гебреисуса.

«Теперь у 2019nCoV есть название — COVID-19. Мы проконсультировали страны о том, как предотвратить распространение COVID-19 и как позаботиться о тех, кто заболел. Мы укрепляем лабораторный потенциал по всему миру и готовим тысячи медработников», — рассказал он, выступая в Женеве на форуме, посвященном коронавирусу.

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"We now have a name for the #2019nCoV disease:



COVID-19.



I’ll spell it: C-O-V-I-D hyphen one nine – COVID-19"



-@DrTedros #COVID19 pic.twitter.com/Kh0wx2qfzk — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 11, 2020

Гебреисус отметил, что на прошлой неделе ВОЗ обратилась к мировым лидерам с призывом выделить 675 млн долларов для оперативного реагирования на угрозу коронавируса. По его словам, если инвестировать в создание вакцины сейчас, то у человечества появится шанс остановить распространение опасной инфекции.

Во вторник в Женеве стартовал форум, посвященной коронавирусу. Главная задача мероприятия — обмен знаниями и координация усилий вокруг борьбы с COVID-19. В повестке обсуждения — определение источника распространения вируса и обмен биологическими образцами.

Напомним, что вспышка пневмонии, возбудителем которой стал новый коронавирус 2019-nCoV, произошла в Китае в конце прошлого года. Очагом распространения инфекции стал китайский город Ухань и провинция Хубэй. Свыше 20 тысяч человек заболели, около 500 инфицированных скончались. ВОЗ уже признала пандемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба.