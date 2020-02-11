Психически больных украинцев распускают из стационаров по домам

Из-за банальной нехватки бюджетных средств Украина уже через полтора месяца может стать настоящим рассадником опаснейших болезней. В рамках второго этапа медицинской реформы в стране скоро закроются сотни туберкулезных и психиатрических диспансеров, пациенты которых окажутся предоставлены сами себе. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.

В начале весны на Украине стартует второй этап медицинской реформы, которая грозит чудовищными последствиями сотням тысяч украинцев. Суть второго этапа реформы такова — государство оставит за собой часть базового финансирования (60% от стоимости услуг, оказанных клиниками в 2018 году). Причем государственное финансирование сохранится лишь для тех больниц и клиник, которые успеют стать автономными и заключат договоры с Минздравом. Остальные средства медучреждения должны будут зарабатывать сами — на оказании платных услуг по фиксированным тарифам (которые по карману далеко не каждому украинцу).

Также в рамках продолжения реформы в стране готовится радикальная «оптимизация» больничной сети. Еще экс-глава Минздрава Ульяна Супрун начала готовить почву для закрытия психиатрических стационаров и тубдиспансеров по всей Украине. Позиция медицинских властей Незалежной весьма оригинальна — они считают, что таких клиник в стране «слишком много». А лечить туберкулез и психические заболевания вообще можно амбулаторно и под присмотром семейного врача. Об этом не раз заявляла экс-министр Супрун, носившая в народе прозвище «Доктор Смерть».

По словам медицинских экспертов, выделенное государством на медицину мизерное финансирование не оставляет выбора — большую часть психиатрических и туберкулезных диспансеров придется просто закрыть. Поэтому эксперты уже рисуют картину будущего апокалипсиса — миллионам украинцев придется ежемесячно доплачивать за «бесплатную медицину» тысячи гривен из своего кармана. А тысячи пациентов с социально опасными диагнозами (туберкулезом в открытой форме и психическими расстройствами) и вовсе рискуют оказаться на улице.

«Оптимизация» туберкулезных и психиатрических диспансеров уже на пороге, потому что государство больше не может их содержать. По данным региональных Минздравов Днепра, Запорожья, Львова, Одессы, Черновцов и других крупных городов Украины, сейчас по всей стране готовится закрытие трех четвертей (!) городских туберкулезных больниц, а 80% их персонала вскоре попадет под сокращение. Прием тысяч больных в крупных городах страны будет вестись только на базе одного-двух тубдиспансеров, в которых к тому же вдвое сократят количество койко-мест.

Несмотря на остроту проблемы, в публичном пространстве Украины эта «оптимизация» медучреждений практически не обсуждается. На лечение туберкулеза государство сегодня предлагает всего около 20 тысяч гривен на человека. В то время как лечение резистентных форм болезни, устойчивых к медпрепаратам, может стоить 150-165 тысяч гривен на одного больного. По мнению медиков, теперь вне тубдиспансеров многие больные просто перестанут лечиться. Как следствие, резко ухудшится эпидемиологическая ситуация по туберкулезу, которая на Украине и так крайне тяжелая.

«Проблема в том, что вся противотуберкулезная помощь в стране была ориентирована на стационарное лечение, — говорит известный киевский врач-инфекционист Юрий Жигарев. — Туберкулез — это социальная болезнь. Многие больные с тяжелыми, запущенными формами болезни — это люди, вышедшие из тюрем, бомжи и прочие граждане, которым нечего есть и негде жить. Ранее их госпитализировали в противотуберкулезные диспансеры, и тем самым, изолировали от общества, чтобы они не заражали других. Благодаря этой гуманной политике те же бомжи имели крышу над головой. Но после закрытия тубдиспансеров все они окажутся на улице. Никто не будет контролировать прием лекарств пациентов с туберкулезом. Нельзя закрывать тубдиспансеры одномоментно, не предлагая ничего взамен».

Кроме того, напомнил медицинский эксперт, на Украине действуют десятки детских противотуберкулезных санаториев, которые тоже планируют закрыть.

«Тысячи тяжело больных детей больше не смогут проходить профилактику, и это — огромная угроза. Ведь в этом случае большинство этих детей и подростков могут умереть», — предупреждает Жигарев. — «Вся медицинская «стратегия» государства рассчитана на максимальное сокращение бюджетных расходов в здравоохранении. У нас страна давно и неуклонно беднеет, но, если сильно сэкономить на медицинской помощи, то последствия будут ужасающими».

По мнению медика, вполне возможно, что в самом ближайшем будущем Украину охватит настоящая эпидемия туберкулеза.

«Резкий подъем заболеваемости вполне реален, причем во сколько раз — даже сложно предположить. Все зависит от социально-экономической ситуации на Украине. Если в стране случится очередной кризис и социально-экономический спад, то люди начнут оставаться без работы, плохо питаться, и ситуация с заболеваемостью туберкулеза приобретет угрожающий характер», — говорит он.

Кроме того, указывает эксперт, в Минздраве Украины даже не продумали, куда девать больных, если профильные учреждения закрываются.

«В Минздраве про это, похоже, просто забыли. А ведь эта ситуация касается не только тубдиспансеров, но и других профильных учреждений. Если к нам, не дай Бог, придет лихорадка Эбола или другая подобная инфекция, то туберкулез покажется еще «цветочками». Даже если брать обычную корь, то каждый больной корью в общественном транспорте может заразить 15 человек», — считает Юрий Жигарев.

По его словам, с инфекционными стационарами на Украине такая же ситуация, как и с тубдиспансерами — они убыточные.

«Ни один местный бюджет в регионах просто не будет их содержать, поэтому вскоре их начнут массово закрывать или перепрофилировать. Если инфекционные отделения будут массово закрываться, то пациентов просто некуда будет класть», — говорит киевский медик. — «Еще более острый вопрос — куда девать человека с открытой формой туберкулеза, как его изолировать? Особенно это касается бомжей или «сидельцев», только вышедших из тюрьмы — им просто некуда идти. В итоге люди с открытой формой туберкулеза будут жить на вокзалах, и заражать окружающих, которые будут проходить мимо».

По похожей схеме, говорит Жигарев, собираются «оптимизировать» и психиатрические больницы. Медики признаются — стационары на Украине теперь намерены использовать только для острого течения болезни и на короткий период. А дальше больные пойдут под наблюдение семейного врача или психиатра.

«Чудовищное «реформирование» психиатрической системы, начатое при Супрун, продолжается. Главврачи психиатрических больниц уже получили жесткое указание избавляться от пациентов, «по состоянию не нуждающихся в стационарном лечении». Таких в наших больницах около трети. Выполнение этого указания неизбежно сделает каждого главврача преступником. Ведь наши психиатрические интернаты и так перегружены. Они не могут принять новых клиентов, нуждающихся в социальной помощи — крыше над головой и, хотя бы минимальной медицинской поддержке», — говорит известный киевский врач.

Он также прогнозирует последствия «реформ» в психиатрии.

«Оптимизация» психдиспансеров неизбежно приведет к тому, что уже весной многие психически больные будут умирать на улицах от голода и холода. Нас ожидают смерти десятков психбольных на улицах и площадях. А также нападения голодающих психически больных на обычных украинцев с целью грабежа», — прогнозирует Юрий Жигарев.

Второй этап медреформы на Украине будет иметь и еще одно тяжкое последствие — массовый отъезд из страны квалифицированных врачей после закрытия сотен профильных медучреждений.

«В психиатрии для того, чтобы уложиться в нынешние бюджеты, нужно будет сократить половину медперсонала. И только тогда реально выйти на минимальные зарплаты для оставшихся медиков», — указывает врач. — «По данным Минздрава, только на поддержание системы медицинских гарантий нужно больше 220 млрд гривен в год. А на 2020-й власти заложили в бюджет всего 113 млрд на все здравоохранение! По сути, в стране идет колоссальное недофинансирование, убийство медицинской системы. Как следствие, уже сегодня почти все медучреждения уже «работают в минус» — некоторые на сотни тысяч, а некоторые — на миллионы гривен».

Медицинский эксперт также спрогнозировал судьбу тысяч своих коллег, которые неизбежно попадут в жернова второго этапа медреформы.