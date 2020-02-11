Лобода удивила фанатов новым образом на премьере фильма «Лед-2»

Москва, 11 февраля. Известная певица Светлана Лобода в очередной раз собрала тысячи лайков и десятки комплиментов — на этот раз из-за прически и наряда, которые она выбрала для премьерного показа фильма «Лед-2».

Накануне Лобода, как и многие другие знаменитости, побывала в московском кинотеатре «Октябрь» на закрытом показе нового творения режиссера Жоры Крыжовникова. Певица сфотографировалась на мероприятии и поделилась снимком с подписчиками в Instagram, которые восторженно откликнулись на публикацию.

«Лед-2». Сегодня. Большая премьера!!! Уверена, вы не останетесь равнодушными!!! Спешите…» — написала Лобода.

Внимание фанатов привлекла не столько сама премьера, сколько новый образ исполнительницы. Подписчикам очень понравилось, что Лобода появилась на показе без привычной челки. Восхищенные пользователи Сети оставили в комментариях целые композиции из смайликов.

«Без челки круче», — написала alfrool.

«Света, ты выглядишь на 25, не больше!» — удивилась gevor.ol.

«Боже, ну я просто таю… Невозможно красивая», — высказался пользователь под ником wonderful.loboda.

Некоторые интернет-пользователи, однако, задались вопросом, почему артистка ничего не сообщила об эвакуации, из-за которой прервали показ фильма. Из-за задымления, причиной которого, по некоторым данным, могло стать возгорание электропроводки, людей выводили из здания.

«Почему вы не говорите о чрезвычайной ситуации, которая там произошла? Я была на премьере! Было пять пожарных машин!» — заявила valeriya_s.

Отметим, что премьера фильма получилась более чем романтичной, по крайней мере, часть до эвакуации. Актер Александр Петров, исполнивший главную роль в мелодраме, со сцены признался коллеге Стасе Милославской в любви.