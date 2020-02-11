Американские либералы манипулируют итогами праймериз и приближают конец демократии в США

Все главные государственные документы США от конституции до федеральных законов торжественно провозглашают, что именно американские граждане решают, кто должен представлять их на президентских выборах и кто достоин руководить страной. Свое решение граждане озвучивают на выборах. Для реализации этой идеи в Америке давно существуют партийные процедуры под названием «праймериз» и «кокусы», позволяющие гражданам всех штатов голосовать за любого политика, который заинтересовал их своей программой. Ранее этот механизм действовал безотказно, однако в 2020-ом году вся отлаженная система праймериз затрещала по швам. В ходе предвыборной компании в США были обнародованы факты, указывающие на существование фальсификации в американских выборах.

Как демократы занимаются «информационным враньем» на выборах

Первичные выборы в штате Айова были отмечены грандиозным количеством нарушений, медиа-искажений и манипуляций результатами. Причина в том, что руководство Демократической партии, спонсируемое банковской элитой, олигархией и крупными корпорациями, не желает видеть во главе страны самого популярного левого политика Америки — социалиста Берни Сандерса, который по множеству авторитетных опросов не только легко одолевает своих конкурентов, но и на ноябрьских выборах 2020-го года побеждает Дональда Трампа с огромным перевесом.

Против Берни Сандерса пущен в ход весь арсенал грязных приемов и средств, которые ранее применялись только на выборах в странах «третьего мира». Никто и помыслить не мог, что подобное возможно в «главной демократии мира», как часто именуют США различные либеральные пропагандисты. Ведущие центральных телеканалов открыто сравнивали сторонников Сандерса с нацистами. На некоторых участках для голосования в Айове победитель определялся в буквальном смысле при помощи игры «орел-решка», причем монета всегда падала так, что выигрывал кто-либо из конкурентов Сандерса.

Объявление окончательных итогов выборов было задержано на 4 суток из-за сбоя мобильного приложения: это время наверняка было потрачено участковыми и окружными избирательными комиссиями на фабрикацию данных по голосованию. Наконец, несмотря на то, что за Сандерса в Айове по официальной информации проголосовало 45 842 избирателя, больше, чем за кого-либо из его конкурентов, почти все ведущие информационные телеканалы объявили победителем Пита Буттиджича, которого поддержало 43 274 гражданина (или на 2 568 меньше, чем Сандерса).

Все дело в том, что специально для выборов 2020-го года демократы изменили систему голосования на кокусах и стали определять победителя по «эквивалентам делегатов штата» — условным коэффициентам, которые не имеют ничего общего с реальным волеизъявлением граждан. Иными словами, демократы сознательно идут на самую серьезную политическую аферу в американской истории — пытаются при помощи информационных манипуляций, замалчиваний и прямых фальсификаций выбить из предвыборной гонки безоговорочного лидера.

Расплатой за эту нечестную игру, скорее всего, станет полная деморализация американского электората и победа Трампа на президентских выборах 3 ноября. Единственный шанс демократов на равных сразиться с Трампом — поддержать Сандерса, а не мешать ему, однако уже сейчас видно, что элита Демократической партии США не намеревается этого делать.

«Русские не виноваты»

Свое возмущение поведением демократической верхушки выразили многие видные общественные деятели и известные сторонники Сандерса. После оглашения результатов голосования в Айове кинодокументалист, обладатель премии «Оскар» и Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля Майкл Мур прямо заявил, что вместо того, чтобы победить Трампа, высокопоставленные демократы озабочены сохранением «старой коррумпированной системы».

Корреспондент либерального NBC News Синтия Макфадден была вынуждена признать в эфире по поводу результатов Айовы:

«В данном случае это были не русские. Похоже, что демократы сами с собой так поступили».

Американский медиа-аналитик Кристэл Болл выразила схожее мнение, отметив, что демократы еще никогда не опускались до подобного. Даже популярный консервативный политик Ньют Гингрич отметил, что американские медиа полностью проигнорировали реальные результаты голосования в Айове и назвали победителем человека, который занял не первое, а второе место — Пита Буттиджича. Благодаря столь грубым действиям Демократической партии, все большее количество американских избирателей понимает, что выборы превращаются в фарс.