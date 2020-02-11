Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ыавываы
Весь мир

Американские либералы манипулируют итогами праймериз и приближают конец демократии в США

51
0 Оставить комментарий

Американские либералы манипулируют итогами праймериз и приближают конец демократии в США

Все главные государственные документы США от конституции до федеральных законов торжественно провозглашают, что именно американские граждане решают, кто должен представлять их на президентских выборах и кто достоин руководить страной. Свое решение граждане озвучивают на выборах. Для реализации этой идеи в Америке давно существуют партийные процедуры под названием «праймериз» и «кокусы», позволяющие гражданам всех штатов голосовать за любого политика, который заинтересовал их своей программой. Ранее этот механизм действовал безотказно, однако в 2020-ом году вся отлаженная система праймериз затрещала по швам. В ходе предвыборной компании в США были обнародованы факты, указывающие на существование фальсификации в американских выборах.

Как демократы занимаются «информационным враньем» на выборах

Первичные выборы в штате Айова были отмечены грандиозным количеством нарушений, медиа-искажений и манипуляций результатами. Причина в том, что руководство Демократической партии, спонсируемое банковской элитой, олигархией и крупными корпорациями, не желает видеть во главе страны самого популярного левого политика Америки — социалиста Берни Сандерса, который по множеству авторитетных опросов не только легко одолевает своих конкурентов, но и на ноябрьских выборах 2020-го года побеждает Дональда Трампа с огромным перевесом.

Американские либералы манипулируют итогами праймериз и приближают конец демократии в США

Против Берни Сандерса пущен в ход весь арсенал грязных приемов и средств, которые ранее применялись только на выборах в странах «третьего мира». Никто и помыслить не мог, что подобное возможно в «главной демократии мира», как часто именуют США различные либеральные пропагандисты. Ведущие центральных телеканалов открыто сравнивали сторонников Сандерса с нацистами. На некоторых участках для голосования в Айове победитель определялся в буквальном смысле при помощи игры «орел-решка», причем монета всегда падала так, что выигрывал кто-либо из конкурентов Сандерса.

Американские либералы манипулируют итогами праймериз и приближают конец демократии в США

Объявление окончательных итогов выборов было задержано на 4 суток из-за сбоя мобильного приложения: это время наверняка было потрачено участковыми и окружными избирательными комиссиями на фабрикацию данных по голосованию. Наконец, несмотря на то, что за Сандерса в Айове по официальной информации проголосовало 45 842 избирателя, больше, чем за кого-либо из его конкурентов, почти все ведущие информационные телеканалы объявили победителем Пита Буттиджича, которого поддержало 43 274 гражданина (или на 2 568 меньше, чем Сандерса).

Все дело в том, что специально для выборов 2020-го года демократы изменили систему голосования на кокусах и стали определять победителя по «эквивалентам делегатов штата» — условным коэффициентам, которые не имеют ничего общего с реальным волеизъявлением граждан. Иными словами, демократы сознательно идут на самую серьезную политическую аферу в американской истории — пытаются при помощи информационных манипуляций, замалчиваний и прямых фальсификаций выбить из предвыборной гонки безоговорочного лидера.

Американские либералы манипулируют итогами праймериз и приближают конец демократии в США

Расплатой за эту нечестную игру, скорее всего, станет полная деморализация американского электората и победа Трампа на президентских выборах 3 ноября. Единственный шанс демократов на равных сразиться с Трампом — поддержать Сандерса, а не мешать ему, однако уже сейчас видно, что элита Демократической партии США не намеревается этого делать.

«Русские не виноваты»

Свое возмущение поведением демократической верхушки выразили многие видные общественные деятели и известные сторонники Сандерса. После оглашения результатов голосования в Айове кинодокументалист, обладатель премии «Оскар» и Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля Майкл Мур прямо заявил, что вместо того, чтобы победить Трампа, высокопоставленные демократы озабочены сохранением «старой коррумпированной системы».

Американские либералы манипулируют итогами праймериз и приближают конец демократии в США

Корреспондент либерального NBC News Синтия Макфадден была вынуждена признать в эфире по поводу результатов Айовы:

«В данном случае это были не русские. Похоже, что демократы сами с собой так поступили».

Американский медиа-аналитик Кристэл Болл выразила схожее мнение, отметив, что демократы еще никогда не опускались до подобного. Даже популярный консервативный политик Ньют Гингрич отметил, что американские медиа полностью проигнорировали реальные результаты голосования в Айове и назвали победителем человека, который занял не первое, а второе место — Пита Буттиджича. Благодаря столь грубым действиям Демократической партии, все большее количество американских избирателей понимает, что выборы превращаются в фарс.

Новости партнеров

Новости партнеров