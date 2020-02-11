Боевики ИГ взяли ответственность за теракт в Алжире

Бордж-Баджи-Мохтар, 11 февраля. Представители террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) сообщили о своей ответственности за теракт с автомобилем в воинской части на юге Алжира. Боевики заявили об этом во вторник, 11 февраля.

Известно, что боевик въехал на территорию казармы, расположенной близ границы с Мали, на автомобиле, начиненном взрывчаткой. По данным Министерства обороны, в результате взрыва один военный получил ранения, несовместимые с жизнью. Еще десятки военнослужащих обратились к медикам за помощью.

Избежать большого количества жертв удалось благодаря часовому, который не пропустил подозрительную машину через ворота.

Накануне состоялись похороны погибшего военнослужащего, мирные жители также провели митинг с осуждением действий боевиков.

Власти Алжира обеспокоены высоким уровнем террористической угрозы в связи с хаосом в Мали, а также нерешенным кризисом в Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.