Дублер Добронравова в «Сватах-7» рассказал, как заменял актера на съемках нового сезона

Минск, 11 февраля. Дублер актера Федора Добронравова Сергей Сманцер рассказал, как проходили съемки некоторых сцен в ожидаемом седьмом сезоне украинского комедийного сериала «Сваты».

В интервью Kp.ru Сманцер признался, что до октября 2019 года занимался производством корпусной мебели, и на съемочную площадку сериала его привело случайное знакомство с актрисой театра. Ранее мужчина выполнял роль дублера лишь раз — заменял Владимира Епифанцева в фильме «Алешке», который в настоящее время находится в производстве.

«Когда я пришел на кастинг, меня переодели, попросили пройтись, сделали пару кадров с разных ракурсов. Отправили весь этот материал режиссеру, он сказал, что я похож на Добронравова, и меня сразу одобрили на роль дублера Федора Викторовича», — объяснил Сманцер.

По его словам, за время зимних съемок «Сватов-7» дублировать Добронравова пришлось только раз. По сценарию ему предстояло подойти к клубу, посмотреть на стенд с анонсом фильма «Старые клячи» и зайти внутрь. Съемка проводилась со спины.

Следующие съемки, в которых был задействован Сманцер, состоялись 10 февраля. В этот день снимали Масленицу поблизости от тракторного завода в Минске, тогда же произошло знакомство актера и дублера.

На площадке собрались несколько десятков актеров массовки, поскольку праздничные гуляния требовали большого количества персонажей. Из звезд сериала на съемках были Федор Добронравов, Татьяна Кравченко и Михаил Трухин, новый персонаж «Сватов-7».

На Масленице Сманцеру не пришлось дублировать Добронравова, вместе с женой Еленой они сыграли соседей знаменитых героев. Женщина назвала съемки праздника колоритными, отметила сочную и красочную атмосферу и яркие костюмы.

«Во время съемок пришлось сжечь два чучела, потому что снимали сначала актеров массовки, а потом сцены с главными героями. Было здорово, когда Федор Добронравов учил нас всех танцевать на репетиции. Видно, что человек на своем месте: он не только прекрасно играл, но и помогал режиссеру скорректировать сцены», — рассказала она.

Несколько дней назад в Сети появились первые кадры из будущего сезона «Сватов». Например, поклонники могут заранее увидеть дом Виктора и Светланы Празецких в белорусской деревне Дуличи.