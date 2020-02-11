Гаспарян призвал отправить сторонников Соболь в «дурку» за шутку с коронавирусом

Москва, 11 февраля. Политолог и публицист Армен Гаспарян призвал отправить в «дурку» сторонников юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь, которые устроили в столичном метро розыгрыш с коронавирусом.

Группа людей решила пранкануть на теме коронавируса в московском метро. В начале февраля в Сети стали появляться видеозаписи, на которых два человека в желтых защитных костюмах заходят в вагон метро на станции «Александровский сад» и начинают проверять пассажиров неизвестным оборудованием. «Шутники» для правдоподобности задействовали лица азиатской внешности в защитных масках, которых с «признаками» заражения выводили из вагонов. Разумеется, подобная инсценировка вызывала у присутствующих панику.

Позже автор Instagram-канала Kara.prank разместил еще один ролик, на котором в вагоне поезда человек в защитной маске неожиданно падает и начинает трястись, будто бы у него инфекция. Испуганные пассажиры мгновенно расходятся в разные стороны вагона, а потом быстро выбегают из него.

По данным Telegram-канала «Шавки Красовского», розыгрыши, связанные с распространением в РФ коронавируса, могли быть организованы по заказу Соболь. Выяснилось, что один из членов Kara.prank тесно общался с близким окружением скандальной «активистки». Более того, как утверждают источники канала, в ближайшее время команда «оппозиционерки» намерена развивать тему с коронавирусом, чтобы вновь очернить РФ.

В создании фейков об инфекции, пришедшей из Китая, был уличен и босс Соболь — блогер Алексей Навальный. Он пытался убедить россиян, что государство якобы не способно защитить их от инфекции. Его заявления выглядят особенно абсурдно на фоне принятых российскими властями мер по предотвращению распространения вируса.

По мнению Гаспаряна, устраивать розыгрыши на теме коронавируса могут только неуравновешенные и психически нездоровые люди.

«Люба Соболь – дура набитая, непроходимая. Ее сторонники — неизменяемые дебилы, которых нужно сдать в дурку, либо скинуть в овраг, потому что я не знаю, что еще делать с такими людьми. По-другому про этих людей сказать нельзя», — сказал публицист в беседе с «НьюИнформ».

Эксперт напомнил, что раньше подобных шутников пороли нагайками, однако сейчас в стране «права человека соблюдаются и всех инвалидов ума приходится терпеть».

После устроенной «активистами» выходки было возбуждено уголовное дело. К тому же, один из шутников был арестован на 30 суток.

Не исключено, что Навальный и его соратники попытаются ухватиться за тему коронавируса, чтобы использовать страх людей для дискредитации власти. По аналогичной схеме они работали летом прошлого года, когда устроили массовые беспорядки и погромы в Москве.