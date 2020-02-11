Лавров обсудил с главой МИД ФРГ проект резолюции СБ ООН по Ливии

Москва, 11 февраля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с германским коллегой Хайко Маасом проект резолюции Совета Безопасности ООН по урегулированию в Ливии. Телефонный разговоров состоялся во вторник, об этом сообщили в МИД РФ.

«Состоялся обмен мнениями о ходе обсуждения в Совете Безопасности ООН проекта резолюции по вопросам урегулирования вооруженного конфликта в Ливии», ― говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в ходе беседы дипломаты учитывали итоги прошедшей в Берлине 19 января Международной конференции по Ливии, а также состоявшегося в Женеве под эгидой ООН первого заседания Совместного военного комитета «5+5».

Лавров подтвердил позицию РФ содействовать формированию согласия между сторонами ливийского конфликта. Министр подчеркнул, что без этого никакие международные инициативы не могут увенчаться успехом. Кроме того, глава МИД РФ призвал учесть позицию стран — соседей Ливии и Африканского союза.

Встреча по Ливии в Берлине 19 января, по большому счету, завершилась провалом: организаторы конференции не посчитали нужным пригласить к дискуссии командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара и главаря так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.

На этом фоне стало очевидно, что решающая роль в ливийском урегулировании принадлежит Москве и Анкаре. Об этом свидетельствует реализация перемирия в Ливии, которое было достигнуто по итогам встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле 8 января.