Киев, 11 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может развалиться, если попытается захватить соседнюю страну.

«Эскалация и захват такой большой страны, как Украина, — это, я уверен, единственный реально опасный шаг для России, который может привести к внутреннему жесткому конфликту в России», — отметил политик в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Он добавил, что это приведет Россию к «распаду в том виде, в котором она сейчас существует». При этом Зеленский оговорился, что сам не уверен в своем предположении на 100%.

Отметим, что это уже не первое провокационное заявление Зеленского в адрес Москвы. Ранее в феврале украинский лидер посетил Польшу, где обвинил СССР в развязывании Второй Мировой войны и организации Холокоста. При этом политик утверждал, что немецкий концлагерь «Освенцим» освобождали украинцы.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала слова Зеленского предательством своего же народа. По ее словам, украинский лидер фактически уровнял Советский Союз и Третий Рейх, возложив равную ответственность как на преступника, так и на жертву. И после этого, рассуждает Захарова, украинские власти не понимают, почему их народ не хочет жить с ними в одной стране.

Примечательно, что Зеленский оказался не единственным украинским политиком, который решил переписать историю в угоду политической конъюнктуре. Отличился также бывший президент Украины Леонид Кравчук, который рассказал о встрече Сталина и Гитлера во Львове перед войной.