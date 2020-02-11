Удар по вертолету в Сирии. События дня. ФАН-ТВ

Встреча Путина и главы «Роснефти» Сечина Более 10 трлн рублей. Столько инвестиций потребуется для реализации проекта «Роснефти» «Восток Ойл». Он предполагает освоение сразу нескольких месторождений. Для этого на севере страны, на Таймырском полуострове, появится 15 промысловых городков, морской порт и два аэродрома, а еще около 100 тысяч новых рабочих мест. Проектом заинтересовались и индийские компании. Об этом сегодня на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава «Роснефти». Также Игорь Сечин поделился итогами прошлого года. Как отметил глава компании, несмотря на снижение цен на нефть, а это около 7%, объем добычи остался на уровне 2019 года. Долгосрочные контракты на поставку нефти по «Дружбе» в направлении Польши и Чехии, в том числе в Германию, пролонгированы. Кстати, «Роснефть» один из крупнейших налогоплательщиков. По итогам прошлого года в российскую казну поступит более 3,5 трлн рублей.

Увольнение Богдана Команда лидера Украины Владимира Зеленского обновляется. Сегодня он уволил с должности Андрея Богдана, руководителя офиса президента Украины. На его место пришел Андрей Ермак, который ранее курировал вопросы внешней политики в офисе. С чем связаны такие изменения — официального ответа нет. Но, как отмечают некоторые украинские СМИ, все произошло из-за ультиматума США. Ранее Богдан был адвокатом украинского олигарха Игоря Коломойского. А у Трампа есть зуб на бизнесмена. Из-за этой связи, быть может, американская сторона и не согласовывала встречу лидеров Украины и США. Изменится ли настроение Вашингтона после новых назначений? Это узнаем через некоторое время. Как отмечают украинские журналисты, взгляды на политику офиса и на некоторые внутригосударственные проблемы у Богдана и Ермака совершенно разные. О том, что в команде президента не так все гладко, признался ранее и сам Зеленский. В одном из своих интервью он рассказал, что в его офисе есть конфликты, поэтому он готов к кадровым перестановкам.