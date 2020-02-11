Самолет Pegasus с потерявшим сознание пилотом приземлился в Стамбуле

Стамбул, 11 февраля. Самолет турецкой компании Pegasus с потерявшим сознанием пилотом совершил посадку в аэропорту «Сабиха Гекчен» в Стамбуле, пишет Cumhuriyet.

Лайнер совершал рейс из Вены в Стамбул, первый пилот потерял сознание незадолго до посадки. Второй пилот сообщил диспетчеру о ЧП на борту и взял управление на себя.

После посадки к самолету подъехала скорая помощь, медики госпитализировали первого пилота. Он находится в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что 5 февраля самолет Pegasus, летевший из Измира в Стамбул, при посадке выехал за пределы ВПП. Воздушное судно развалилось на несколько частей.

Жертвами ЧП стали три человека, 179 получили ранения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что летевший в Крым из Москвы самолет вернулся в аэропорт «Домодедово» из-за технической поломки.