Оператор Nord Stream 2 опроверг новый план достройки газопровода

Копенгаген, 11 февраля. Оператор Nord Stream 2 опроверг информацию о новом плане достройки газопровода «Северный поток — 2» в обход санкций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

В Датском энергетическом агентстве сообщили, что не получали заявлений с просьбой внести изменения в разрешение на строительство газопровода для того, чтобы компания могла реализовать проект в обход американских санкций. В агентстве не исключили, что рассмотрят заявку, если она поступит.

Ранее РИА Новости сообщило, что Nord Stream 2 направил предложение использовать для завершения строительства «тандемы» ― якорные трубоукладочные баржи совместно с судами, оборудованными системой динамического позиционирования. К завершению строительства могут быть привлечены трубоукладчики, принадлежащие компании «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС), с буксирами Kamara и Mustang.

В конце прошлого года американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который также предусматривает санкции в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Компании, участвующие в их строительстве, США в срочном порядке потребовали прекратить работу.

Ранее руководитель Министерства энергетики РФ Александр Новак сообщил, что «Северный поток — 2» будет достроен, невзирая на активное сопротивление ряда стран, в первую очередь, США. Он напомнил, что вердикт о строительстве газопровода в 2012 году принимался совместно с европейскими потребителями, а в проекте участвуют пять зарубежных фирм и предприятий.