Адвокат Соколова отрицает возвращение своего подзащитного в Петербург

Москва, 11 февраля. Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки СПбГУ, до окончания следствия остается в СИЗО-2 в Москве, заявил адвокат историка Александр Почуев в ответ на публикацию Федерального агентства новостей об этапировании его подзащитного в Санкт-Петербург.

Ранее ФАН после разговора с членом ОНК Евой Меркачевой сообщил, что Соколов переведен в Петербург после завершения психолого-психиатрической экспертизы в Москве.

«Мои питерские коллеги подтвердили, что он уже в Петербурге», — сказала собеседница агентства.

Нашу информацию опроверг адвокат подозреваемого Александр Почуев.

«Я только что закончил участие в следственных действиях в СИЗО-2 Бутырка с участием историка Соколова», — написал Почуев. Он добавил, что его подзащитный останется в Москве до окончания следственных действий, возможно, до середины апреля.

«Он жив и относительно здоров, активно сотрудничает со следствием», — добавил Почуев.

Добавим, в конце января эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского в результате исследования признали Соколова вменяемым.

Специалисты не обнаружили у историка, признавшегося в расчленении 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, ни хронического, ни временного психического расстройства или слабоумия, а также аффективных расстройств.