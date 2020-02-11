Певец Агаларов рассказал о встрече с Трампом

Москва, 11 февраля. Российский и азербайджанский певец и музыкант Эмин Агаларов рассказал о своих впечатлениях от общения с американским президентом Дональдом Трампом.

Исполнителя, по его словам, приятно удивило, как Трамп ведет себя с окружающими — приветливо и без капли высокомерия. Агаларов добавил, что Трамп никогда не отказывает в совместных снимках и пытается узнать о человеке как можно больше.

«Если это Россия, то это вопросы о стоимости жилья и средних доходах, трендах, где идет развитие: в центре или на окраине? И так далее», — передает его слова RT.

Президента США певец назвал одним из самых адекватных, приятных, умных и при этом успешных людей, каких ему только доводилось встречать.

Рассказал он и о ситуации вокруг расследования Роберта Мюллера, который весьма безуспешно пытался доказать якобы имевшее место быть «вмешательство РФ» в выборы президента США в 2016 году, победу на которых одержал Трамп.

«Русским в тот момент показалось весьма комичным, что встреча, организованная российским певцом и предпринимателем, могла хоть как-то повлиять на выборы в США», — отметил Агаларов.

Напомним, что Минюст США назначил Мюллера на должность спецпрокурора для специального расследования в 2017 году. Спустя почти два года работы он так и не смог найти свидетельства того, что Москва оказывала какое-либо влияние на электоральные процессы, а также подтвердил отсутствие сговора между Россией и избирательным штабом Трампа.

Демократическая партия США в то время подала в суд на правительство РФ, ГРУ, владельца компании Crocus Group Араса Агаларова, его сына Эмина, основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа и членов предвыборного штаба Трампа.

Американские демократы были уверены, что азербайджанский певец в июне 2016 года «помог организовать встречу» сына Трампа с адвокатом из России Натальей Весельницкой, которая якобы имеет связи в Кремле. Юрист, как полагали в демпартии, должна была передать компромат на главного политического противника Трампа — Хиллари Клинтон.