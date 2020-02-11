Жена Эрнста рассказала о «постыдных» увлечениях, которые скрывает от супруга

Москва, 11 февраля. Супруга Константина Эрнста Софья рассказала о своих «постыдных» увлечениях, которые она вынуждена скрывать от мужа.

По словам Софьи Эрнст, муж является для нее «самым строгим судьей», поэтому она ценит любое одобрение с его стороны. При этом ей приходится скрывать от мужа некоторые увлечения.

«Какие-то комедии я смотрю от него тайком, потому что он считает их ужасно тупыми, не понимает, как вообще можно над этим смеяться. Однажды в самолете я хохотала, смотря один фильм… Муж просто недоумевал, почему у меня такая бурная реакция», — рассказала Софья в интервью журналу InStyle.

Стоит отметить, что об отношениях Константина и Софьи Эрнст известно немногое, поскольку супруги стараются не афишировать свою личную жизнь. Однако в одном из интервью Софья поделилась некоторыми подробностями. По ее словам, первая встреча с Константином Эрнстом состоялась в 2014 году во время подготовки церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи. При этом девушка призналась, что была совершенно не готова к такому знакомству.

Несмотря на трудности, пара продолжила отношения. Позднее Константин и Софья оформили свой брак в Грибоедовском ЗАГСе без пышного торжества. В настоящее время супруги воспитывают двух дочерей.