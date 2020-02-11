Главные новости 11 февраля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 11 февраля.

Доктор и ведущий телепередачи «Жить здорово!» Герман Гандельман оказался госпитализирован в израильскую больницу. Малышева сообщила о госпитализации соведущего Гандельмана.

Эксперт ОП РФ Вадим Манукян возмутился недовольством звезд российского шоу-бизнеса по поводу размера их пенсий. Эксперт Манукян возмутился недовольством звезд по поводу их пенсий.

Артистке запрещены чрезмерные нагрузки, но она продолжает работать в Московском академическом театре имени Маяковского. Борющейся с раком Симоновой удалили легкое в Германии.

Солист Кубанского казачьего хора Валерий Медведев погиб ДТП в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе коллектива. Солист Кубанского хора погиб в массовом ДТП под Краснодаром.

Руководители ВГТРК «Камчатка» провело беседу с ведущей, которая рассмеялась из-за слов об индексации льгот для населения. Руководство ВГТРК «Камчатка» провело беседу с телеведущей, рассмеявшейся из-за льгот.

Алла Пугачева на мероприятие пришла в объемной толстовке с обтягивающим низом и в обуви на каблуке. Пугачева поразила гостей премьеры «Лед-2» своим молодежным видом.

Тело женщины без признаков насильственной смерти нашли 10 февраля в загородном доме под Всеволожском. После бурной ночи с «ночной бабочкой» мужчина нашел в загородном доме ее тело.

Голливудская атриса с русскими корнями Мила Йовович сообщила, что ее новорожденная дочь страдает от тяжелой формы желтухи. Мила Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери.

В Челябинской области на трассе Южноуральск-Магнитогорск произошло лобовое столкновение двух иномарок Ford и Haval. Иномарки столкнулись на трассе под Челябинском, есть погибшие.

Мария Шарапова пришла на вечеринку по случаю вручения премии американской киноакадемии «Оскар» в откровенном платье. Шарапова пришла на вечеринку «Оскара» в прозрачном платье.