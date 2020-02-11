Скабеева вступилась за Водонаеву, которой грозит шесть лет за пост о «рожающем быдле»

Полиция начала доследственную проверку в отношении бывшей участницы «Дома-2» Алены Водонаевой, заинтересовавшись ее постом «об абортах и демографии» в Instagram. Правоохранители заподозрили в нем признаки преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», максимальное наказание по которой составляет шесть лет лишения свободы. Ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева считает, что это слишком суровая кара «за глупость».

Как отметили в эфире политического ток-шоу, под 282-ю статью УК РФ подпадают три высказывания Водонаевой: «В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем», «Я презираю семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка» и «Не надо рожать рабов этому государству».

«Сегодня появилось продолжение скандала. Женщину, даму, барышню Водонаеву действительно вызывают в полицию, чтобы она пояснила свой пост в Instagram. Надо ли в полиции объяснять свои посты в Instagram? Ну не знаю. Странно», — заметила Скабеева.

По ее мнению, «высказывания у Алены Водонаевой бестолковые, как и она сама».

«Но так решительно реагировать на эту ее бестолковость — наверно, странно, — считает Ольга Скабеева. — Это всего-навсего бред».

Телеведущая добавила, что это перебор — сажать за глупость.

«Она никому физически не навредила и вряд ли навредит. Если мы посадим всех публичных людей за их глупости в соцсетях, то у нас все окажутся в тюрьме», — заметила Скабеева.

Ее соведущий Евгений Попов добавил: «Ну что же мы, каждую дурочку будем уголовно преследовать, ну правда?».

Напомним, после того, как президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию предложил выплачивать материнский капитал при рождении или усыновлении первого ребенка, Алена Водонаева написала гневный пост в Instagram, в котором раскритиковала расширение получателей выплат, заявив, что «быдло» начнет рожать ради денег, чтобы тратить их на бутылку водки. Это высказывание возмутило видных российских политиков, а глава государства назвал «моральными уродами» тех, кто выступает против господдержки семей с детьми. Это спровоцировало новый виток скандала — Водонаева заявила, что мечтает уехать из «такой страны», при этом призналась, что всегда считала Путина «сексуальным, привлекательным, сильным мужиком».