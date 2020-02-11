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Депутат Синяговский поддержал инициативу о помощи всем многодетным семьям

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Депутат Синяговский высказался в поддержку оказания помощи всем многодетным семьям

Москва, 11 февраля. Законопроект, дающий многодетным семьям право на заключение соцконтракта независимо от величины их среднедушевого дохода, направлен на реализацию послания президента Федеральному собранию. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил депутат Госдумы Владимир Синяговский.

Ранее соответствующую инициативу на рассмотрение нижней палаты парламента внесли вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, глава комитета палаты по социальной политике Инна Святенко и ее заместитель Елена Бибикова.

«Предлагаемые поправки, прежде всего, направлены на дополнение условий социального контракта между государством и многодетными семьями. На сегодняшний день социальную помощь, включающую в себя не только денежное пособие и различные компенсации, но и другие социальные преференции, могут получать многодетные семьи только лишь «при наличии сложной финансовой или жизненной ситуации», — напомнил Синяговский.

Авторы поправок предлагают убрать это условие и предоставить возможность заключения социального контракта всем семьям, имеющим трех и более детей. Вне зависимости от величины их среднедушевого дохода, указал парламентарий.

«Я думаю, что предложение наших коллег из СФ следует рассматривать в общем контексте реализации приоритетных национальных проектов и в первую очередь нацпроекта «Демография», — сказал депутат.

По словам члена фракции «Единая Россия», речь идет о «прямом продолжении поручений президента».

«В своем обращении к Федеральному собранию он предложил ввести программу социального контракта во всех субъектах России. Предлагаемые поправки реализуют принцип социальной справедливости и распространяют поддержку государства на все без исключения многодетные семьи», — резюмировал Синяговский.

Поддержка на основании социального контракта осуществляется в России с 2019 года по нацпроекту «Демография». Соцконтракты вводятся в регионах страны для решения задачи по снижению уровня бедности, а претендовать на поддержку могут малоимущие семьи, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Семьи заключают контракт с органами соцзащиты, которые берут их на сопровождение. Социальный контракт предусматривает взаимные обязательства государства и получателя социальных услуг.

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