Депутат Синяговский поддержал инициативу о помощи всем многодетным семьям

Москва, 11 февраля. Законопроект, дающий многодетным семьям право на заключение соцконтракта независимо от величины их среднедушевого дохода, направлен на реализацию послания президента Федеральному собранию. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил депутат Госдумы Владимир Синяговский.

Ранее соответствующую инициативу на рассмотрение нижней палаты парламента внесли вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, глава комитета палаты по социальной политике Инна Святенко и ее заместитель Елена Бибикова.

«Предлагаемые поправки, прежде всего, направлены на дополнение условий социального контракта между государством и многодетными семьями. На сегодняшний день социальную помощь, включающую в себя не только денежное пособие и различные компенсации, но и другие социальные преференции, могут получать многодетные семьи только лишь «при наличии сложной финансовой или жизненной ситуации», — напомнил Синяговский.

Авторы поправок предлагают убрать это условие и предоставить возможность заключения социального контракта всем семьям, имеющим трех и более детей. Вне зависимости от величины их среднедушевого дохода, указал парламентарий.

«Я думаю, что предложение наших коллег из СФ следует рассматривать в общем контексте реализации приоритетных национальных проектов и в первую очередь нацпроекта «Демография», — сказал депутат.

По словам члена фракции «Единая Россия», речь идет о «прямом продолжении поручений президента».

«В своем обращении к Федеральному собранию он предложил ввести программу социального контракта во всех субъектах России. Предлагаемые поправки реализуют принцип социальной справедливости и распространяют поддержку государства на все без исключения многодетные семьи», — резюмировал Синяговский.

Поддержка на основании социального контракта осуществляется в России с 2019 года по нацпроекту «Демография». Соцконтракты вводятся в регионах страны для решения задачи по снижению уровня бедности, а претендовать на поддержку могут малоимущие семьи, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Семьи заключают контракт с органами соцзащиты, которые берут их на сопровождение. Социальный контракт предусматривает взаимные обязательства государства и получателя социальных услуг.