В США опасаются военного вмешательства Турции в дела Ливии

Вашингтон, 11 февраля. Американские военные в критической форме отреагировали на турецкое присутствие в Ливии, мешающее всем процессам по урегулированию конфликта в североафриканской стране. Заявление на эту тему во вторник, 11 февраля, сделал командующий Центрального командования США Кеннет Маккензи.

По словам высокопоставленного военного, любое иностранное вмешательство в дела другого суверенного государства нужно свести к минимуму, поскольку в конечном итоге оно в любом случае приведет к эскалации конфликта.

Обсуждая ливийскую проблематику, Маккензи указал на дестабилизирующие действия Турции, переросшие в масштабную интервенцию. Мирному разрешению кризиса в Ливии, который начался после вмешательства США в дела страны и последующего убийства ее законного лидера Муаммара Каддафи, мешает корыстная политика Турции. Последняя нарушает эмбарго ООН и буквально «закидывает» оружием бойцов так называемого Правительства национального согласия. Также турецкие транспортные самолеты и корабли переправляют в Ливию завербованных в Идлибе сирийских террористов.

Военный выразил поддержку позиции ООН, подчеркнув, что Вашингтон будет оказывать содействие международной организации по стабилизации обстановки в Ливии. Командующий также напомнил о влиянии стран, находящихся в непосредственной близости от ливийских границ. По его словам, США отводят Египту особую роль, считая его полезным в борьбе против терроризма. В конце он оправдал присутствие американских военных в Персидском заливе, утверждая, что они сдерживают террористические атаки.