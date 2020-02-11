Депутат Новиков назвал главную задачу Козака в новой должности

Заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак продолжит заниматься политическими отношениями России и Украины. По словам первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, самая главная задача Козака на новой должности — «сформировать круг людей, нацеленных на сближение наших народов».

О назначении куратором по украинскому направлению Дмитрия Козака журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я сейчас могу констатировать, что да, Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции», — ответил Песков на вопрос журналиста.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков обратил внимание, что утверждение Дмитрия Козака во главе данного направления работы означает необходимость углубления экономического сотрудничества между странами. По его словам, российский политик имеет большой опыт в этой области.

«Дело это в современных условиях непростое, но без продвижения на этом направлении не будет возможности рассчитывать на факторы сближения наших стран и народов. При этом у Козака довольно большой опыт в решении вопросов, связанных с организацией хозяйственной жизни. У него широкие связи в российских управленческих структурах. Эти факторы могут способствовать восстановлению позиций, утраченных Россией в стране, которая имеет для нас принципиально важное значение. К сожалению, деятельность таких людей на Украине, как Михаил Зурабов (экс-спецпредставитель президента РФ по торгово-экономическим связям с Украиной. — Прим. ФАН), которые пытались представлять наши интересы, имела долгосрочные негативные последствия», — отметил Новиков в комментарии Федеральному агентству новостей.

Самая большая задача, стоящая перед Козаком и всеми, кто будет дальше отвечать за данное направление, состоит в том, чтобы «сформировать круг людей, устойчиво нацеленных на сближение наших народов».

«Для этого нужно решить целый ряд вопросов, которые лежат на поверхности», — заметил парламентарий.

В свою очередь коллега Новикова по думскому комитету Антон Морозов подчеркнул, что российская политика в отношении Украины также связана с прекращением гражданского противостояния в Донбассе и реализацией Минских договоренностей.

«Козак длительное время курировал юг России, — Северо-Кавказский федеральный округ и Южный федеральный округ. Во-первых, он ориентируется в ситуации. Во-вторых, он показал себя как опытный аппаратчик, влиятельный человек и тяжеловес в правительственных структурах. Таким образом, ему сочли возможным это доверить с учетом его связей и мобилизационных способностей», — добавил депутат.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия и Украина все еще могут сотрудничать и торговать. По его словам, сегодня Киев концентрирует свои усилия на продвижении вопроса Минских соглашений. Он объяснил, что за минувшие шесть лет все, в особенности украинцы, устали от сложностей.