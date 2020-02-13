Сирийская армия укрепляет позиции в районе международной трассы М5

Дамаск, 13 февраля. Сирийская правительственная армия продолжает наступление по обе стороны от международной дороги Дамаском — Алеппо, известной как M5, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

По пути бойцы САА взяли под контроль ряд деревень, расположенных в юго-западной части провинции Алеппо.

Стоит отметить, что передовые подразделения армии уже несколько дней ведут ожесточенные столкновения с террористами запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра»1 и союзными ей группировками со стороны Идлиба и Алеппо.

К западу от международной дороги боевики имеют поддержку в лице турецкой артиллерии. К счастью, бойцам САА удалось отбить все нападки противника. Противостояние завершилось контролем сирийской армии над деревнями Камари, Канатер, Кафр Халеб, Мезназ и Ядрия. Террористы в свою очередь понесли большие потери в боевой силе и оружии.

Во вторник, 11 февраля, подразделения САА взяли под свой контроль все участки стратегически важной для САР трассы Дамаск ― Алеппо (М5). В ходе проведенной операции военные выбили боевиков из форпостов, большая часть из которых располагались на последнем отрезке автомагистрали. Магистраль, протяженность которой занимает 432 километра, связывает Дамаск с районами на севере Сирии и «экономической столицей» республики – городом Алеппо.

За последнюю неделю бойцам армии Дамаска также удалось продвинуться в восточной части Идлиба и южной части Алеппо, освободив ряд населенных пунктов и деревень, захваченных боевиками, среди которых Косния, Тель-Багир, Расм-эс-Сахридж, Аль-Эйс, Шейх Ахмад, Абу Канса, Джеб-Кас и Умм-Атаба.

Другая часть САА взяла под свой контроль турецкий наблюдательный пункт в городе Аль-Эйс после того, как войска Анкары полностью покинули его и направились в сторону аэропорта Тафтаназ в окрестностях Идлиба.

1 Организация запрещена на территории РФ.