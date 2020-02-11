Зеленский не исключил возможность выборов в Донбассе осенью

Киев, 11 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение выборов в Донбассе осенью 2020 года, одновременно с местным голосованием по всей стране.

Глава государства заявил, что общие внутренние выборы объединяют страну и являются для него важным символом.

При этом он подчеркнул, что голосование в Донбассе возможно «только после завершения там военных действий и вывода иностранных вооруженных формирований».

«Насколько это вероятно? Если мы договоримся, все равно надо будет где-то месяца три как минимум для того, чтобы там на месте обеспечить безопасность для всех — и для журналистов, и для ЦИК, для всех наблюдателей. Я почему-то верю, что это возможно, есть почему-то такое чувство», — сказал он в интервью «Интерфаксу».

Зеленский выразил мнение, что многое прояснится после очередного саммита «нормандской четверки», который предварительно запланирован на ближайший апрель.

Ранее председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что украинское законодательство позволяет провести выборы в Донбассе без принятия отдельного закона, напоминает RT. По его словам, Минские соглашения не уточняют, какой закон и какие дополнительные нормы должны быть приняты для голосования в регионе.

В ходе встречи «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года Минские соглашения по Донбассу были признаны базисом работы в этом формате переговоров по внутриукраинскому конфликту.