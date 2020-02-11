Школьники в Астрахани рассказали о совратившей старшеклассника учительнице

Астрахань, 11 февраля. Школьница из Астрахани считает, что учительница биологии, которую застукали со старшеклассником, должна отвечать за свои действия.

После появления видео учительница и директор школы №32 сразу уволились. По словам одной из школьниц, много людей видело этот ролик. Она добавила, что не знает, как так получилось, но учитель биологии — хороший педагог.

Другая ученица высказалась, что совращающим школьников учителям не место в школе.

«Пусть сажают. Правильно делают, что сажают», — заявила школьница, ее слова передает телеканал «360».

Большинство учеников отказались обсуждать этот инцидент. Кадры поставили в неудобное положение не только других педагогов, но и руководство школы.

Видео, которое попало в Сеть, было снято через щель под дверью. На них учительница и 15-летний девятиклассник, предположительно, занимаются сексом. Астраханские следователи проводят проверку инцидента.

Ранее аналогичный инцидент произошел в городе Волжский. Учительница русского языка оказалась в центре скандала с 15-летним школьником. На суде мальчик заявил, что не хочет, чтобы его 28-летнего педагога посадили в тюрьму. Женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Еще один случай произошел в Татарстане — девятиклассница попала в больницу после связи с 24-летней учительницей. Женщина у себя дома склонила школьницу к близости.