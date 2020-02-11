Жена сценариста «Москва слезам не верит» рассказала, как в фильм закралась ошибка

Москва, 11 февраля. Супруга Валентина Черных, написавшего сценарий к фильму «Москва слезам не верит», Людмила Кожина рассказала об ошибке в киноленте.

Кожина призналась, что по просьбе мужа правила сценарий. Однако в текст закралась ошибка, которую она не заметила. В итоге фраза с ошибкой прозвучала в картине ― в одной из сцен героиня Раисы Рязановой Антонина Буянова говорит подруге, что идет «в концерт».

«На самом деле «на концерт», конечно. Она говорит правильно. Ее поправляют, потому что я поправила. Я хорошо помню страницу сценария, где я делала пометки красным и синим цветом в местах, которые требовали правок. Или я пропустила это место, или допустила описку, но так и вошло», — рассказала Кожина телеканалу «Звезда».

Фраза с ошибкой стала знаменитой и пошла в народ. Кожина пошутила, что сделала свой вклад в фильм ― внесла ошибку.

Во вторник, 11 февраля, исполняется 40 лет со дня выхода картины Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Фильм стал лауреатом премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» и получил Государственную премию СССР.