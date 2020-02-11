СМИ сообщили о передвижении турецких войск на границе с Сирией

Анкара, 11 февраля. Турция активно стягивает войска в провинцию Хатай, которая граничит с сирийской провинцией Идлиб. В частности, в город Искендерун было доставлено 43 вагона с бронетранспортерами, а днем ранее военную технику перебрасывали на территорию Сирии.

Как сообщает Анатолийское агентство новостей со ссылкой на источники, только накануне в Идлиб было переброшено 120 единиц техники. Речь идет о военных грузовиках, БТР, танках и системах залпового огня.

Напомним, что 10 февраля турецкие военные попали под обстрел в Идлибе, в результате чего пять человек погибли, еще пять получили ранения. После этого Анкара заявила, что турецкие ВВС нанесли ответный удар.

Это уже второй подобный случай за месяц. 3 февраля турки тоже попали под обстрел в Идлибе, потеряв четверых убитыми и девятерых ранеными. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда заявил, что турецкая авиация в ответ поразила 40 целей в Идлибе, однако Министерство обороны РФ эти сведения опровергло. В ведомстве отметили, что в тот день ни один турецкий самолет не пересек сирийскую границу. В Минобороны РФ также подчеркнули, что Анкара не предупредила Москву и Дамаск о перемещениях своих войск в Идлибе.

Добавим, что Турция поддерживает и контролирует некоторых боевиков в Идлибе. На сегодняшний день данный регион практически полностью контролируется террористическими группировками. Официальный Дамаск считает присутствие турецких военных на своей земле незаконным и приравнивает это к военному вторжению.