31 годовщину вывода войск СССР из Афганистана готовятся отметить в Петербурге. ФАН-ТВ

15-го февраля — День памяти воинов-интернационалистов — тех, кто исполнял служебный долг за пределами Отечества. Именно 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула Афганистан. Ежегодно в этот день по всей стране проходят памятные митинги, встречи ветеранов боевых действий, концерты, спортивные и патриотические акции. В Петербурге митинги и церемонии возложения цветов к мемориалам традиционно пройдут в разных районах города: на пересечении проспекта Славы и улицы Бухарестской, в парке Боевого Братства, на Серафимовском кладбище. Накануне праздника, 14-го февраля, из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости прозвучит памятный выстрел.

«В городе проживает больше 28 тысяч петербуржцев, которые участвовали в тех или иных событиях, защищая наше государство за рубежом. К сожалению, все меньше остается афганцев — две с небольшим тысячи в городе. 323 инвалида, к сожалению, пострадавших в этих событиях», — заявил глава Комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков.