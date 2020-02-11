Украинский националист призвал выслать всех священников УПЦ МП в Россию

Священнослужители Украинской православной церкви Московского патриархата должны быть депортированы с Украины в ближайшее время. С таким заявлением в интервью Федеральному агентству новостей выступил украинский националист Дмитрий Корчинский.

Председатель ультрарадикальной партии «Братство» (запрещена в РФ) заявил, что УПЦ МП не является в полной мере церковью. Так он прокомментировал заявление спикера так называемой «Православной церкви Украины» архиепископа Евстратия о том, что патриарх РПЦ МП Кирилл «уже никогда не сможет посетить Украину, поскольку он несет свою долю ответственности за гибель десятков тысяч украинцев в российско-украинской войне».

«Без сомнения таких деятелей нельзя пускать в Украину, — соглашается с мнением Евстратия Корчинский, — тем более что так называемый патриарх Кирилл — федеральный служащий высокого ранга».

Корчинский свято убежден, что на самом деле патриарх Кирилл — государственный служащий.

«Как и вся политическая верхушка РФ, Кирилл Гундяев несет ответственность за смерти украинцев. Ни его, ни представителей РПЦ МП нельзя пускать на Украину, а те, кто здесь представляет его интересы, должны быть высланы к своему патриарху туда», — гневно восклицает националист.

По мнению украинского политика, РПЦ МП — часть некой «российской агрессии» на Украине.

«Это не церковь, это большая диверсионная сеть России. Без сомнения, она влияет на мозги украинцев, и, к сожалению, на мозги свидомых украинцев. Она не является никакой церковью. То, что эти ФСБшники носят рясы, не делает их церковью. Пока мы их воспринимаем как церковь, пусть и вражескую, они имеют влияние на наше сознание», — заключил Корчинский.

Впрочем, никаких конкретных аргументов в пользу своих тезисов он так и не привел.

Церковь в России отделена от государства — согласно конституции Российская Федерация является светским государством.

Так называемая «Православная церковь Украины» была провозглашена в конце 2018 года в Киеве. В ее состав вошли такие неканонические деноминации, как Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.ПЦУ не является канонической и не была признана ни одной из поместных православных церквей. Фактически ПЦУ находится в прямом управлении Константинопольского патриархата.

Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата.

Ранее в ходе мероприятий под Крутами украинские националисты призвали «изгнать из Украины всех москалей».