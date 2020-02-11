Вакансия «ловца кур» в Удмуртии появилась на Superjob

Ижевск, 11 февраля. Работодатель из Удмуртии ищет рабочего по отлову птицы, необычная вакансия появилась на портале Superjob.

От соискателя требуется быть ответственным и хотеть работать. В описании вакансии сказано, что работник будет ловить курицу в загоне, засовывать ее в клетку и ставить на трактор.

Иногородним соискателям работодатель готов предоставить жилье, всем гарантируется бесплатное питание на производстве. Также желающий работать на данной позиции может рассчитывать на официальное трудоустройство, соцпакет и заработную плату до 35 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на сайте Superjob появилась вакансия главы украинского правительства. Автор объявления предлагал соискателю зарплату в размере до 60 тысяч гривен.

Еще одна интересная вакансия была открыта в Новосибирске — «хайпожор» — гуру в мире интернет-трендов и медиа.