Захарова отреагировала на заявление Столтенберга о распаде ДРСМД

Москва, 11 февраля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что разрушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) якобы говорит о силе Альянса.

Столтенберг ранее объявил, что распад ДРСМД — это плохо, но он показал «силу НАТО». По мнению генсека, заключается она в том, что члены военно-политического блока смогли прийти к согласию и возложить вину за разрушение соглашения на Россию.

«Господин Столтенберг этим заявлением хотел еще раз всех заверить, что мозг НАТО мертв, и осталась только сила, которая без ума все разрушает», — написала Захарова в Facebook, напомнив таким образом о диагнозе, который вынес Альянсу президент Франции Эммануэль Макрон.

Французский лидер еще в прошлом году заявил, что военно-политический блок, на его взгляд, полностью утратил внутреннюю координацию. Он считает немыслимым, что Россию Североатлантический альянс называет «первоначальным врагом» даже после прекращения действия Варшавского договора.

ДРСМД был окончательно расторгнут по инициативе США 2 августа 2019 года. Поводом для выхода из договора для Вашингтона послужили безосновательные обвинения в адрес России: в США утверждали, что Москва якобы нарушает условия соглашений. При этом отступления от положений ДРСМД неоднократно были замечены за Штатами. Россия все обвинения опровергла.