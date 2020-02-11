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ФАН-ТВ
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Мужчину с ножом задержали в Москве. ФАН-ТВ

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Столичные полицейские задержали мужчину с ножом в руках. Инцидент произошел на 9-й Парковой улице. По сообщениям очевидцев, мужчина вылез на козырек второго этажа из окна. На первом этаже здания располагаются офисы и магазины. 
На месте работают сотрудники правоохранительных органов и скорая. Возможное место преступления оцеплено.

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