Врач оправдал уфимских коллег, спрятавшихся от россиянина с симптомами коронавируса

Уфа, 11 февраля. Уфимские врачи спрятались от вернувшегося из Китая россиянина, у которого появились симптомы заражения коронавирусом.

27-летний мужчина вернулся в Россию после восьми лет проживания в Пекине, однако вскоре почувствовал недомогание. Родственники, заподозрив неладное, отправили его в больницу, чтобы сделать анализы, однако появление пациента из Китая вызвало настоящую панику среди медицинского персонала.

Молодого человека направили в приемный покой, расположенный в другом здании, где дежурная убегала от пациента, а врачи спрятались и разговаривали с ним через закрытую дверь. В итоге медики отказались принимать мужчину и попросили его покинуть больницу через черный ход, сообщает телеканал 360 со ссылкой на «Уфу онлайн».

Башкирский Минздрав уже начал проверку по данному факту, никаких подтверждений пока что обнаружено не было. В ведомстве отметили, что на такой случай разработан алгоритм действий, с которым ознакомлены все медики.

Данный инцидент вызвал бурное обсуждение в обществе. Один из интернет-пользователей, представившийся доктором, встал на сторону своих уфимских коллег и оправдал их поведение. По его словам, врачи работают по 12 часов в сутки, получают 16 тыс. рублей в месяц и при этом находятся в зоне риска.

А пациент совершил большую глупость, когда пришел в больницу, поскольку поставил под угрозу всех посетителей и персонал. Ему следовало вызвать скорую, чтобы не распространять заразу, если он действительно инфицирован.

«По факту, придя в больницу, уфимец сделал глупость — создал угрозу посетителям больницы и медицинскому персоналу. Моя бы воля, сажать таких надо. А пострадает опять медперсонал», — отметил он.

Напомним, что вспышка пневмонии, возбудителем которой стал новый коронавирус 2019-nCoV, произошла в Китае в конце прошлого года. Очагом распространения инфекции стал китайский город Ухань и провинция Хубэй. Свыше 20 тысяч человек заболели, около 500 инфицированных скончались. ВОЗ уже признала пандемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба.