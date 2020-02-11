Группу россиян, украинцев и белорусов жестоко избили в Польше из-за русской речи

Варшава, 11 февраля. Группа неизвестных в польском городе Торунь жестоко избила приезжих из Украины, России и Белоруссии из-за того, что они говорили на русском языке.

Инцидент произошел поздно ночью в центре города. Неизвестные с криками «Польша для поляков» набросились на группу из пяти человек, среди которых были и иностранцы, и местные жители.

По данным местной полиции, нападавших было семеро, пятерых из них удалось вычислить благодаря камерам видеонаблюдения. Правоохранители обратились с горожанами с просьбой помочь установить личности преступников, а также призвали откликнуться свидетелей драки.

«Причиной нападения группы молодых людей стал разговор на русском языке в нашем кругу. У них не было никаких угрызений совести бить девушку. У коллеги, поляка-репатрианта, перелом костей черепа, но, к счастью, это не так серьезно. На нас напали под лозунгами «Польша для поляков», — написал в Facebook один из пострадавших.

Он признался, что был шокирован, что никто даже не пытался помочь иностранцам и остановить нападавших.

Мужчина добавил, что в других странах, где он был, к нему относились с уважением, и он мог рассчитывать на помощь других людей. Более того, с сожалением отметил пострадавший, в Польше подобные случаи притеснений и нападений на национальной почве участились.