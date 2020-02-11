Нурмагомедов отпразднует первое место в рейтинге Sherdog после победы над Фергюсоном

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов рад первому месту сына в рейтинге лучших бойцов MMA, однако праздновать это событие спортсмены будут после победы над Тони Фергюсоном.

Ранее одно из самых уважаемых изданий в мире смешанных единоборств Sherdog обновило рейтинг лучших бойцов среди всех весовых категорий. И если в январе первое место в списках занимал чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Джон Джонс, то в феврале он уступил свое место чемпиону в легкой весовой категории Хабибу Нурмагомедову. Имена десяти лучших спортсменов опубликованы на официальном сайте издания.

Дагестанский тренер, мастер спорта СССР по вольной борьбе, заслуженный тренер России и отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что пока рано радоваться новым высотам, необходимо для начала победить следующего соперника — американского бойца смешанного стиля, бывшего временного чемпиона UFC в легком весе Тони Фергюсона.

«Я отлично отношусь к этой новости, давно пора россиянам возглавлять подобные рейтинги. Я не уверен, что Хабиб знает об этом событии, он улетел рано утром в Америку. Но в любом случае, пока рано праздновать данное событие. Мы будем праздновать, когда выиграем у Фергюсона», — сказал Абдулманап Нурмагомедов.

В настоящее время среди десятки лучших бойцов по версии Sherdog лишь один спортсмен не является представителем UFC. Напомним, Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. 18 апреля он встретится в поединке с американцем Тони Фергюсоном, чтобы защитить свой титул. Сейчас в активе Хабиба Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения. Непосредственно в UFC россиянин одержал 12 побед подряд.