Депутат Госдумы Вострецов призвал ввести химическую кастрацию для педофилов

До конца мая в Государственную Думу Российской Федерации будет внесен новый законопроект о химической кастрации как меры наказания для педофилов. В нашей стране в 2012 году в Уголовный кодекс уже были внесены изменения, усиливающие ответственность за преступления против половой неприкосновенности детей, которые предусматривают химическую кастрацию. Однако они могут быть реализованы только на добровольной основе, то есть насильник малолетних должен был обязательно дать свое согласие на проведение комплекса мер медицинского характера. При этом нужного результата эти изменения не дали. Об этом корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с членом комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергеем Вострецовым, который работает над законопроектом.

Причины усиления

«Случаи преступлений против половой неприкосновенности детей – более 50 процентов рецидив, — говорит Сергей Вострецов. – Если мы это явление побороть не можем, то хотя бы необходимо избежать их повтора одним и тем же лицом. Общество просто обязано защитить наших детей. У нас самая большая ценность в обществе – это детская жизнь и психика. Ничего дороже у человечества не было. И когда эту основу жизни на корню подламывают, отсюда идут дальнейшие извращения, проблемы у ребенка».

Согласно исследованиям раскрытых уголовных дел, после преступления против половой неприкосновенности малолетнего, даже если ребенку не был причинен физический вред, появляются серьезные проблемы психологического характера. Это и усложнение адаптации пострадавшего в обществе, и развитие суицидальных наклонностей, замкнутость и так далее.

«Это же ребенок на всю жизнь сломан, — продолжает Вострецов. – Люди, идущие на совершение данного преступления, больны они или нет, все равно они это делают сознательно – готовятся к преступлению, заманивают ребенка. Это очень продуманные ребята. Надо, чтобы они знали – если совершат подобное преступление, то они подвернутся кастрации. И чтобы это было неотвратимо наказуемо».

Статистика

Ни Генеральная прокуратура, ни МВД в своей статистике отдельно не включают в общие отчеты преступления против половой неприкосновенности. Но при этом ведут учет общего числа изнасилований и покушений на изнасилования. Посмотрим на их количество за последние пять лет: 2014 год – 4163; 2015 год – 3936, 2016 год – 3893, 2017 – 3538, 2018 – 3374, 2018 – 3177.

То есть снижение числа преступлений против половой неприкосновенности после принятия закона о добровольной медикаментозной кастрации незначительное. А с учетом того, что обращаются с такими заявлениями люди крайне неохотно, следует учитывать, что в реальности их количество значительно больше. Особенно это касается несовершеннолетних, которые боятся поделиться с этим с родителями и педагогами.

Согласно анализу преступлений против половой неприкосновенности малолетних, педофилы распределяются по следующим возрастным группам: до 17 лет – 1 %, 21-40 лет – 67%, 40-52 года – 32%. То есть как раз то, о чем говорил Вострецов – чем меньше сексуальная активность, тем меньше подобных преступлений.

По нервно-психическим заболеваниям расклад следующий – 50% всех педофилов либо состоят на амбулаторном учете, либо лечились в стационаре, либо состояли на учете ранее. Другие 50% педофилов никогда не обращались к врачам, но это не говорит о том, что они психически здоровы.

Дети

Прежде всего закон должен защитить всех несовершеннолетних до 14 лет. Именно они чаще всего подвержены нападениям людей с сексуальными девиациями. И случившееся может сказаться на их психике самым негативным образом, оно наложит отпечаток на всю последующую жизнь.

«До 14 лет ребенок есть ребенок, — уверен депутат. — А что касается совершения подобного преступления против ребенка до 10 лет, то это даже не обсуждается. За это сразу надо давать пожизненное лишение свободы. Что касается сроков — мы тоже будем их двигать. Это вопрос дискуссионный — сколько и как. Десять — пятнадцать лет, не меньше. Но то, что не должно быть рецидивов в стране — вот это основная задача закона. Если человек попался на ребенке, то он должен понимать, что у него больше сексуальной жизни не будет никакой. Чтобы это отложилось у преступника в голове, и он понимал — жизнь потом не наладится. Он сломал чью-то жизнь, и у него ее больше не будет, даже если освободится из мест заключения. Только так, мне кажется, мы сможем защитить наших граждан. Если у преступника тяги, потребности не будет, то мы искореним процентов 80–90 рецидивов».

В большинстве случаев дети, особенно, если педофил проживает в их семье, вообще никому не рассказывают об изнасилованиях. Достаточно вспомнить жуткую историю в деревне Химози Ленинградской области. Отец уже на протяжении нескольких лет насиловал одну из маленьких дочек, когда мать, наконец, это заметила.

Исполнение

На данный момент разрабатывается только закон. Кто будет приводить закон в исполнение, если суд вынесет решение о химической кастрации, какой будет эта процедура — это все будет решаться отдельно.

«Порядок исполнения решения суда – это уже подзаконные акты, — объясняет Сергей Алексеевич. – Это все в законе не прописывается. Закон определяет уровень наказания. А все остальное прописывается отдельными актами. Это уже задача правительства».

Кстати, противникам этого закона, которые пытаются назвать его антигуманным, стоит изучить историю принудительной химической кастрации — она уже существует во многих странах Европы, в некоторых штатах США. В Германии закон о химической кастрации появился 1973 году, через 23 года в Калифорнии, а потом еще в 8 штатах Америки. Он действует в Бельгии, Франции, Дании, Польше.