Пономарев провоцирует россиян на беспорядки из-за осужденных за терроризм по «делу Сети»

Правозащитник «Мемориала» (признан иноагентом) Лев Пономарев провоцирует россиян на беспорядки из-за приговоров по делу террористической организации «Сеть». Из его обращения на «Эхе Москвы» следует, что уличные беспорядки нужны только для «отчета» перед иностранными меценатами, которые продолжительное время спонсируют его организацию.

Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе 10 февраля вынес приговор семерым обвиняемым по делу террористической организации «Сеть». Осужденные получили от шести до 18 лет. Илья Шакурский, помимо 16 лет колонии, получил 50 тысяч рублей штрафа.

Всем осужденным вменялась статья 205.4 УК РФ («Организация террористического сообщества или участие в нем»). Кроме того, Андрея Чернова, Михаила Кулькова и Максима Иванкина признали виновным в незаконном обороте оружия (222 УК РФ).

Приговор по «делу Сети» вызвал бурную реакцию среди либеральной общественности. К обсуждению подключились и правозащитники, в том числе, Лев Пономарев.

На «Эхе Москвы» основатель «Мемориала» призвал россиян выходить на улицы в попытке повлиять на решение суда и изменить приговоры террористам «Сети». Особо важно правозащитник подчеркнул, что власти страны реагируют на протесты только в том случае, если недовольство выходит за пределы государства и обсуждается лидерами остальных стран.

«Мы уже неоднократно убеждались в том, что власть вынуждена отступать тогда, когда возмущение ее действиями выходит за пределы сообщества гражданских активистов и правозащитников. Когда имена политзаключенных и названия уголовных дел обсуждают далеко за пределами страны. Мы знаем, что это точно работает, так почему же мы это не используем?» — заявил Пономарев.

В заявлении Пономарева особо важна фраза об обсуждении уголовных дел «за пределами страны». Очевидно, что слова правозащитника ориентированы на иностранных спонсоров и нужны лишь в контексте отработки очередного транша на громкой теме. Кроме того, Telegram-канал «Постправда» также сообщал о подготовке мартовских протестов по делу «Сети», поэтому вполне вероятно, что волна протестных настроений будет только расти.

Напомним, что деятельность «Мемориала» спонсируется рядом иностранных организаций, чего Пономарев не скрывает. До определенного момента нарушал закон о российских НКО-иноагентах и отказывался размещать на сайте уведомление о получении иностранных средств.

Кроме этого, сотрудники организации были осуждены или подозреваются в развратных действиях сексуального характера. Например, в карельском отделении «Мемориала» по обвинению в педофилии к девяти годам колонии был приговорен Сергей Колтырин. Его коллегу Юрия Дмитриева также подозревают в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. По версии следствия, подозреваемый фотографировал обнаженной свою приемную дочь.

«Мемориал» ввиду постоянного нарушения закона об НКО-иноагентах накопил штрафов более чем на четыре миллиона рублей. Очевидно, что на погашение долга уйдут деньги иностранных спонсоров, перед которыми активности выслуживается Пономарев.