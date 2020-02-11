Симферополь, 11 февраля. Украинский политик Сергей Куницын может лишиться статуса почетного гражданина Керчи из-за его недружественной политики в отношении Крыма. Об этом рассказал первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс.

Вопрос о лишении Куницына почетного звания подняли на сессии Керченского горсовета во вторник, с предложением выступил один из депутатов.

«Эта инициатива заслуживает внимания», — считает Фикс.

По его мнению, человек, занявший враждебную позицию по отношению к жителям полуострова, не может носить почетных званий, которые связаны с Крымом. Куницын в свое время выступил против воссоединения Крыма с Россией, а также поддержал энергетическую и водную блокаду региона.

«Депутаты предложили внести изменения в положение в части оснований лишения почетного звания, после чего принять решение по Куницыну», — заключил Фикс.

Куницын уехал из Крыма в знак протеста против проведения референдума, на котором крымчане высказались за воссоединение с Россией. Он прошел в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Киев по прошествии нескольких лет все так же безосновательно считает полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией, и продолжает нападки на Москву.

Например, идущий от Днепра Северо-Крымский канал в свое время обеспечивал 85% водных потребностей Крыма в пресной воде. После воссоединения полуострова с Россией Украина полностью прекратила водоснабжение, перекрыв канал. Частично проблема была решена путем переброски воды из реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения артезианских скважин.