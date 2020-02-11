Водонаева объяснит слова «о рожающем быдле» в полиции

Москва, 11 февраля. Телеведущая Алена Водонаева намерена объясниться в полиции по поводу своего скандального Instagram-поста о получателях материнского капитала. Об этом сообщила ее адвокат Екатерина Гордон.

«Мы договорились с полицией, что придем давать показания в четверг, 13 февраля», — рассказала юрист.

По ее словам, подзащитная намерена дать правоохранителям «необходимые объяснения» и будет настаивать на том, что высказанное в публикации мнение было позицией частного лица и никаких призывов не содержало.

Гордон добавила, что в случае необходимости будет произведено лингвистическое исследование текста, и если в ходе разбирательств она и ее подопечная почувствуют давление, то немедленно заявят об этом.

Адвокат подтвердила, что на Водонаеву написали заявление в полицию. Кто и зачем пошел на этот шаг — неизвестно, как и то, по какой статье просят привлечь телеведущую. Эти детали защита планирует выяснить у правоохранителей.

Водонаева оказалась в центре внимания в январе, когда сделала несколько резонансных публикаций в своем Instagram. Первым громким постом стало обращение блогера к «материнскому фонду» России с призывом «не рожать рабов» государству. В нем телеведущая прокомментировала демографическую политику и тему абортов.

Во второй раз Водонаева высказалась по поводу введения маткапитала за рождение первого ребенка. Она заявила, что такая выплата со стороны государства приведет к тому, что «отчаявшиеся от нищеты россияне» и «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», станут рожать по несколько детей только ради материнского капитала, тогда как проблема не в размере социальных выплат, а в уровне жизни россиян.

Как пишет URA.RU, на телеведущую написали еще одно заявление. По некоторым данным, автором первого обращения был слесарь из Йошкар-Олы Евгений Панкратов, который утверждает, что написал бумагу из личных принципов. Второй заявительницей оказалась жительница Москвы. В четверг ее ждут на беседу в полиции. Сообщается, что оба заявления объединят в одно судопроизводство.