МИД РФ призвал не паниковать из-за эпидемии коронавируса

Москва, 11 февраля. Ситуация с новым коронавирусом вызывает озабоченность, однако не стоит паниковать и строить теории заговоров. Об этом заявил глава Департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

«Не надо паниковать, не надо строить теории заговоров, не надо проводить дискриминацию. Ситуация серьезная, ситуацию пытаются взять под контроль, пока окончательно это не удается», — пояснил он.

Ильичев также добавил, что к настоящему моменту в ситуации с коронавирусом наметилась положительная динамика. По его словам, количество случаев заражения вирусом ежедневно сокращается.

«Динамика положительная есть, что количество прироста случаев заражения падает. Потребуется какое-то время. К сожалению, еще не локализован очаг, откуда пошел вирус», — добавил дипломат.

Ильичев подчеркнул, что Россия готова оказать содействие в создании вакцины для борьбы с новым коронавирусом.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медики выяснили, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса, который получил название COVID-19. В настоящее время количество зараженных вирусом достигает 43 тысяч человек. От коронавируса погибли более одной тысячи человек, при этом двое из них скончались за пределами материкового Китая. Случаи заражения новым вирусом зафиксированы в большинстве стран мира.