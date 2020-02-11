Пентагон обеспокоен «вылазками» российских подводных лодок у берегов США

Вашингтон, 11 февраля. Пентагон опубликовал карту, на которой отмечены зоны повышенной активности ВМФ России и ВМС Китая.

По данным американского издания The Drive, новая карта Пентагона свидетельствует о том, что Россия и Китай наращивают интенсивность своих морских операций. Карта была опубликована в рамках подготовки военного бюджета США на 2021 финансовый год.

Карта свидетельствует об увеличении активности кораблей ВМФ России у юго-восточного побережья США, а также на севере Атлантического океана и в акватории Карибского моря. Кроме того, на карте Пентагона отмечена активность ВМФ РФ в Арктическом регионе.

«Наши глобальные конкуренты продолжают наращивать свои военно-морские силы и расширять свои сферы деятельности и сотрудничества друг с другом», — говорится в документе.

По словам высокопоставленного офицера ВМС США, «вылазки» подводных лодок ВМФ РФ в районе восточного побережье Соединенных Штатов являются серьезной проблемой. Он также добавил, что США больше не могут рассматривать свои прибрежные воды как гарантированно «безопасную гавань на случай кризиса». Издание отмечает, что больше всего поражает плотность активности российских военных кораблей вокруг Соединенных Штатов и даже вокруг собственных берегов России.