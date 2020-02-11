Минфин раскрыл подробности выхода ЦБ из капитала Сбербанка

Москва, 11 февраля. Правительство собирается выкупить долю Центробанка РФ в ПАО «Сбербанк России», об этом сообщила пресс-служба Минфина.

В ведомстве раскрыли детали выхода регулятора из капитала Сбербанка. Выкуп доли Центробанка будет производиться за счет ликвидной части средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) свыше 7 % ВВП.

«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости», ― говорится в сообщении.

Ожидается, что дивидендная доходность акций Сбербанка по итогам ушедшего года значительно превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа.

В ведомстве отметили, что решение было принято из-за конфликта интересов, возникающего при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа. Для выхода ЦБ из капитала Сбербанка разработан законопроект, он уже направлен в правительство.