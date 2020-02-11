Как изменятся правила выдачи маткапитала в России

В Госдуму внесен проект расширения программы материнского капитала. Какие изменения ждут семьи с детьми, узнайте с помощью инфографики Федерального агентства новостей.

По инициативе президента России Владимира Путина программа материнского капитала будет продлена минимум до конца 2026 года. При этом выдавать сертификаты будут уже при рождении или усыновлении первого ребенка.

Если в 2020 году и далее в семье родится первый ребенок, то его родители получат 466 тысяч 617 рублей. За рождение второго и последующих детей выплатят 616 тысяч 617 рублей, но при условии, что ранее семья не оформляла сертификат на получение маткапитала. Если же он был оформлен, то родителям доплатят 150 тысяч за каждого вновь рожденного ребенка.

Маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий, на обучение детей, на формирование накопительной пенсии матери, на оплату товаров и услуг для ребенка-инвалида, на ежемесячные выплаты в размере детского прожиточного минимума до достижения ребенком трех лет.