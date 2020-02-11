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Волочкова рассказала, на чьи деньги построена ее баня

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Волочкова рассказала, на чьи деньги построена ее баня

Москва, 11 февраля. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова призналась своим поклонникам, на чьи деньги была построена ее баня.

Звезда опубликовала в Instagram фотографии с отдыха в парк-отеле «Ясенки». Не обошлось и без традиционного посещения любимого места отдыха артистки — бани.  По ее словам, своей баней она обзавелась благодаря владельцу комплекса.

«Кстати, после моего первого посещения этой бани, после ее открытия хозяин комплекса Александр подарил мне авторскую баню в моем доме (полную отделку из липы с балетными фигурками и деталями)», — написала 44-летняя танцовщица.

Балерина также поделилась с подписчиками, что прекрасно отдохнула в комплексе после спектакля. По ее словам, она высыпалась в уютном деревянном доме на свежем воздухе, а баня — «просто шедевр».

Публикацию звезда сопроводила тремя откровенными фотографиями. На одном из кадров знаменитость в шпагате сидит на полке, прикрывая интимные места вениками.

Волочкова рассказала, на чьи деньги построена ее баня

К слову, Волочкова практически никогда не упускает возможности продемонстрировать растяжку и порой шокирует поклонников местами, где фотографируется в шпагате. Например, на днях звезда села на шпагат в большой клетке для птиц. По словам танцовщицы, снимок был сделан во время одной из репетиций ее шоу «Балерина в зазеркалье цирка».

 

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