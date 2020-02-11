Социолог Эпштейн заявил, что венесуэльский сценарий невозможен в России

Москва, 11 февраля. Венесуэльский сценарий осуществления «цветной революцией» невозможен в России. Такое мнение во вторник высказал кандидат социологических наук Виталий Эпштейн.

Так он прокомментировал заявление сбежавшего в Колумбию лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо о готовности вернуться на родину. По его словам, появление политика в Каракасе может вызвать новый всплеск насилия в стране, которая еще не оправилась от прошлых потрясений, однако применять данную ситуацию к РФ некорректно. В России гораздо лучше экономическая ситуация и куда менее интенсивное протестное движение, хотя оппозиция тоже получает деньги и инструкции из-за рубежа.

«Я думаю, что пока это невозможно, да и экономическая ситуация не та. Мы же видели, что в Венесуэле сотрудникам правоохранительных органов зарплата выдавалась туалетной бумагой. Должно быть сочетание факторов, когда, как говорится, «народ устал терпеть»», — пояснил Эпштейн порталу «Слово и дело».

Он также посоветовал российской оппозиции обратить внимание на меры, которые Каракас примет в отношении Гуайдо, а потом сравнить их с достаточно мягким административным наказанием, которое в России обычно следует за организацию незаконных митингов.

Ситуация в Венесуэле осложнилась, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне организованных его сторонниками беспорядков объявил себя исполняющим обязанности президента. Попытку госпереворота сразу же поддержали США, Канада и ряд союзников Вашингтона в Латинской Америке. Несмотря на столь весомую поддержку, Гуайдо не удалось свергнуть законно избранного президента Николаса Мадуро, однако оппозиция погрузила всю страну в хаос.