Зеленский и Меркель подтвердили приверженность Минским соглашениям

Берлин, 11 февраля. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во вторник провели телефонный разговор, об этом сообщила пресс-служба кабмина ФРГ.

В Берлине отметили, что в ходе разговора Зеленский и Меркель подтвердили приверженность Минским договоренностям и решениям саммита «нормандского формата».

«Канцлер ФРГ и президент Зеленский обсудили, прежде всего, ситуацию в области безопасности на востоке Украины и подчеркнули необходимость полной реализации минских соглашений и решений саммита «нормандского формата» от 9 декабря», ― говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе беседы стороны обсудили вопрос определения трех дополнительных участков разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе. Меркель и Зеленский выразили надежду, что на следующем заседании трехсторонней контактной группы 12 февраля в Минске эта тема будет рассмотрена.

Меркель в свою очередь отметила необходимость дальнейшего применения санкций ЕС против бывших высокопоставленных чиновников Украины, которые подозреваются в злоупотреблении государственными средствами и совершении преступлений.

Напомним, 9 декабря в Париже прошел первый за три года саммит «нормандской четверки». По его итогам лидеры России, Украины, Франции и Германии подтвердили свою приверженность Минским соглашениям. Киевская сторона пыталась внести изменения в документ, однако партнеры настояли на безальтернативности мирного процесса на основе Минских соглашений.

Ранее президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Минские соглашения для урегулирования ситуации в Донбассе остаются безальтернативными.