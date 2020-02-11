Ургант и Хрусталев пошутили про казино в квартире депутата

Москва, 11 февраля. Шоумен Иван Ургант назвал сюжетом для фильма новость об увольнении главы МО «Введенский» Олега Калядина из-за казино, найденного в его квартире в Петербурге.

Ургант пошутил, что квартиру Калядина приняли за казино из-за скудного убранства. Соведущий «Вечернего Урганта» Дмитрий Хрусталев удивился наказанию чиновника.

«Но не воровал же человек. Чиновник не воровал. За что?» – сказал Хрусталев, его слова цитирует «Петербургский дневник».

Ведущий шоу предположил, что Калядин сдавал квартиру «за тридцать фишек в месяц».

8 февраля стало известно, что правоохранители обнаружили в квартире, принадлежащей Калядину, подпольное казино. Полиция изъяла игорное оборудование, в том числе столы и фишки.

«Единая Россия» незамедлительно исключила его из своих рядов, подчеркнув, что партийный билет свидетельствует о честности и открытости партийного члена. Однако поведение Калядина этому образу не соответствует.

Напомним, что работа казино и залов игровых автоматов запрещена в России с 2009 года за исключением четырех специальных зон ( на территории Алтайского, Краснодарского, Приморского краев и Калининградской области) и пресекается правоохранителями. При этом в РФ могут работать букмекерские конторы, если их деятельность не организована в Интернет.

В 2014 году президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий создавать игорные заведения в Крыму и Сочи. Эксперты считали, что от этого бизнеса крымский бюджет мог получить до 25 млрд рублей в год.